Wir lieben Sam! Und Sam liebt Valentino ...

Foto: Capitol Records Sam Smith

Gestern erfreute they Fans in Köln, im Rahmen der „Gloria“-Tour trat Sam Smith vor ausverkauftem Hause auf. Und präsentierte zudem noch ein neues Haute-Couture-Kleid auf Social Media, es ist von der Luxusmarke Valentino.

Und das Kleid sieht super aus! Heute steht für Sam Smith schon das nächste Konzert an, um 19:45 Uhr in Amsterdam. Ein volles Programm – und es geht noch weiter, denn die erfolgreiche „Gloria“-Tour dauert an und am 19. Mai wird Sam 31 Jahre jung.

Über Sam Smith: They ist neben Elton John der/die erfolgreichste queere Künstler*in der Musikwelt, sorgt mit Musik, Optik und in Interviews für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community. Seit Samuel Frederick „Sam“ Smiths dritter (Solo-)Single „Lay Me Down“ (2013) ** ging es für Sam beruflich nur bergauf. 2016 gab es einen Oscar für den besten Filmsong „Writing’s on the Wall“ („James Bond 007: Spectre“), danach und davor landete they Welthits wie „Promises“, „Dancing with a Stranger“, „Unholy“ (mit Kim Petras) und „Stay With Me“. www.samsmithworld.com

** Anfangs war Sam bei dem auch in den Charts erfolgreichen Projekt Disclosure am Mikro, das Brüderpaar Howard und Guy Lawrence aus dem Städtchen Reigate im Süden Englands remixte auch unlängst „Unholy“