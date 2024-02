Wolfgang Tillmans: „We Are Not Going Back“

× Erweitern Foto: M. Abdulaziz Wolfgang Tillmans

Sein neues Elektro-Pop-Stück ist unterlegt mit Bildern, die sein Großvater Karl R. Tillmans 1939 in New York 1939 und 1949 in Westdeutschland aufnahm. Ja, der Fotokünstler Wolfgang TIllmans singt. Wir haben das Video zu „We Are Not Going Back“. Das andere Lied, „Cab Ride“, hat noch kein Video.

„Ich habe dieses Lied geschrieben, um die Hoffnung in alarmierenden Zeiten zu bewahren, in denen in vielen Ländern rund um den Globus Bürgerrechte, Frauenrechte und LGBTIQ*-Rechte infrage gestellt und zunehmend aufgehoben werden. Manche zeichnen ein rosiges Bild der Vergangenheit und vergessen dabei, dass viele Menschen einfach nicht frei waren und Ungleichheiten weit verbreitet waren. Als ich über diese Ansichten der Vergangenheit nachdachte, kam mir der Refrain {...} in den Sinn und dachte solidarisch: Wir können unmöglich in diese Zeiten zurückkehren wollen, so nostalgisch wir auch für Teile davon sein mögen.“

Über den Künstler: Der am 16. August 1968 geborene Remscheider wurde in den 1990ern durch seine Fotografien der Techno-, House-, Rave- und Elektro-Szene berühmt, 2000 bekam der Queer als erster Fotograf und Nicht-Engländer den renommierten Turner Prize. 2002 war Tillmans verantwortlich für das umstrittene Video zum Hit der Pet Shop Boys „Home and Dry“. www.tillmans.co.uk