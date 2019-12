× Erweitern Foto: Screenshot Video „My Love is for Real“/DFA RECORDS Wolfram und Eurodance-Legende Haddaway

Foto: www.facebook.com/wolframmusik Wolfram und Haddaway

Manches erinnert an christliche Symbolik, andere Bilder eher an einen Softporno.

Unser liebster DJ und Produzent Wolfram hat sich erneut mit Sänger Haddaway, der vor allen zwischen 1993 und 1998 Hits landen konnte – „Life“, „Catch a Fire“ und „Rock My Heart“ zum Beispiel – zusammengetan. „My Love Is for Real“ heißt der zweite gemeinsame Track der beiden Musiker. Das Video feierte unlängst seine Premiere.

„Als ich in den 90ern ein Kind war, das What Is Love von Haddaway im Radio hörte, hätte ich nie gedacht, dass ich einen Song mit ihm haben und in unserem Musikvideo halbnackt enden würde.“ Wolfram

Wolfram, auch bekannt als marfloW und Diskokaine ist ein Musiker, DJ und Produzent aus Wien.

Der Künstler arbeitete schon mit Moby und Peaches zusammen, und landet vor allem in der Klubwelt immer wieder große Erfolge. Live war Wolfram schon beim Festival MELT! zu erleben – und natürlich in den angesagten Klubs dieser Welt. Sein neues Video gibt es hier.

