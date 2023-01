„WOW!“ – Bananaramas Klassiker neu

Und zwar neu gemastert und auf weißem Vinyl gepresst. Da schlägt das Herz eines/einer jeden Sammler*in doch schneller, oder? Und vor allem im Beat von Stock Aitken Waterman, jenem Producer- und DJ-Trio, das 1984 – 1993, 2005 – 2010 und 2015 bis heute für Musiker*innen wie Kylie Minogue, Divine und Rick Astley Welthits produzierten. Und eben auch für Bananarama.

Nach dem Erfolg der Nummer-eins-Single „Venus“ entschieden sich die Sängerinnen von Bananarama dafür, das 1987er-Album komplett von dieser Hitschmiede komponieren zu lassen. Und da hatten sie den richtigen Riecher, gleich vier Singles wurden ausgekoppelt, alle wurden Charterfolge. „I Heard a Rumor“, „Love in the First Degree“, „I Can't Help It“ und 1988 „I Want You Back“, das mit Jacquie O'Sullivan für die Single neu eingesungen wurde, da Siobhan Fahey die Band verlassen hatte, um mit Shakespeare Pop-Rock zu machen. Am 24. Februar 2023 wird „WOW!“ nun neu erscheinen, erstmals auf weißem Vinyl, ein stimmiges Album, das den Geist der 1980er ziemlich auf den Punkt bringt.