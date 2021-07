Ibiza, Wrabel und Duncan Laurence – #SummerVibes

Passend zum Sommer haben wir hier zwei recht unterschiedliche Tipps für dich. Einmal Yves Murascaund zusammen mit dem sizilianischen Déepalma-Künstler Rosario Galati, einmal die Amsterdamer Pride-Hymne.

Wrabel & Duncan Laurence „back to back“: Die offizielle Pride-Week-Hymne für Amsterdam! In dem emotionalen Pop-Duett geht es – der Name verrät es – darum, Rücken an Rücken zusammen im Bett zu liegen und trotz physischer Nähe leider Welten voneinander entfernt zu sein. Beziehungsstress ... Gehört aber dazu und kann so, in der Musik, verarbeitet werden. Wrabel und Duncans Stimmen harmonieren ganz wunderbar, herausgekommen ist queerer Pop-Soul, wie man ihn liebt. Ein klasse Vorbote zum Debütalbum „these words are all for you“. www.wrabelmusic.com