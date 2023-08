„Yeah, baby, she’s got it…“ – Bananarama

Zusammen mit den beiden Künstlerinnen von French & Saunders (Jennifer Saunders gründete später Absolutely Fabulous) hatten Bananarama 1989 einen Top-3-Hit mit der Charity-Single „Help“

Hits hatte das einstige Trio seit den 1980ern viele. Trotzdem denken viele sofort an „Robert De Niro's Waiting“, „Love in the First Degree“, „Cruel Summer“ und eben „Venus“, wenn sie Bananarama hören. Und diese Venus gibt es jetzt neu abgemischt.

Ein Remix vom Remake, denn das Lied war schon 1986, als Bananarama mit dieser 1980er-High-Energy-Nummer weltweit die Charts anführten, ein Remake. Das Original stammt aus dem Jahr 1969 von der Band Shocking Blue.

Das queere Produzenten-Trio Stock, Aitken and Waterman, das später auch Ricky Astley, Donna Summer und Kylie Minogue mit Hits versorgte, hatte die Nummer 1985 für die Girlgroup ordentlich aufgemöbelt. Und jetzt legte der Hamburger Wahl-Berliner Techno-DJ und Produzent Boys Noize Hand an die 1986er-Version. Einen ersten Eindruck davon kann #mensch hier gewinnen. Ja, ziemlich Happy Techno, passend zum aktuellen Hit von Calvin Harris und Ellie Goulding. Hier ist erst mal das Original-Cover via Musikvideo: