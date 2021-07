Yeah, Paul meldet sich zurück!

Wir lieben #PaulKalkbrenner! Auch bei seinem neuen Track beweist der Technolektro-Experte, dass er ganz genau weiß, wie ein Klubklopfer funktioniert. Heute um 16 Uhr feiert sein neues Video zum ebenfalls brandneuen Track „Si Soy Fuego“ seine Premiere. Eine Nummer, wie gemacht dafür, das wiedererwachende Leben zu feiern oder Kraft in harten Zeiten zu geben.

Auf das Konto des 1977 in Leipzig geborenen Künstlers gehen seit 1999 Klubhits wie „Das Gezabel“, „Heinzens Weinsenz Schweinzens!“ (als Expander & Kalkito, Soniculture Portugal), „Feed Your Head“, „Der Buhold“ oder „Friedrichshain“. Alles fette Nummern mit einem ordentlichen Technolektro-Wumms und einer schönen Prise Deep House und Minimal. Und auch in den Albumcharts landen die Produktionen des kreativen Skinheads immer ganz oben, 2015 sogar auf Platz eins der Hitlisten.