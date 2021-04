× Erweitern Years & Years: Starstruck

Foto: Facebook / YearsAndYears Olly Alexander von Years & Years Sänger Olly Alexander von Years & Years ist auch als Schauspieler erfolgreich

Das Beste, was Musiker für uns gerade machen können, ist nach vorne zu blicken und Lieder zu komponieren, singen und produzieren, die uns die Chance geben, einmal abzuschalten und dem Pandemie-Trubel zu entfliehen. Die am 8. April erscheinende neue Single von Years & Years ist so ein musikalisches Pop-Kleinod.

„Starstruck“ ist tanzbarer und vor allem extrem positiver und optimistisch stimmender Pop-Kunstgenuss. Frontmann Olly Alexander singt geradezu enthusiastisch und lässt sich von den Beats nicht unterbuttern. Eine wohltuende Abwechslung zu den gerade populären Stücken, in denen oft die Beats und die Bass Drum dominieren.

„Wenn ich Musik mache, kann ich nicht anders, als das Persönliche zu übersetzen“, verriet uns der 1990 Geborene einmal im Interview. „Egal wer du bist und was du tust, es ist automatisch politisch. Besonders als ein offen schwuler Künstler, der einfach nur aus seinem speziellen schwulen, queeren Blickwinkel schreibt – auch wenn ich das nicht direkt thematisiere.“ Queere Sichtbarkeit via Spotify, MTV und Radio, genau der richtige Weg um jungen oder noch nicht frei lebenden Queers Mut zu machen. Und ganz wunderbar poppiger Eskapismus, der tanzen lässt – auch in der Pause im Homeoffice. Eine Art Premiere feierte das Lied bereits auf Social Media, auf TikTok, morgen soll es regulär veröffentlicht werden.

