„Yes, And?“ – Ariana Grande

Foto: @arianagrande Ihr erster Top-10-Hit bei uns war 2014 „Santa Tell Me“

Über 380 Millionen Fans hat Ariana Grande auf Social Media, ihre Lieder erreichen immer wieder vorderste Platzierungen in den Charts, ohne Frage ist „Ari“ eine der populärsten Künstlerinnen in der Musikwelt.

Doch gerade in Sachen Musik musste #mensch – abgesehen von dem Hit „Die For You (Remix)“ mit The Weeknd – lange auf Neues warten. Das ändert sich jetzt. Am kommenden Freitag will die Sängerin neue Musik präsentieren: die Single „Yes, And?“, den ersten Vorboten aus einem neuen Album.

Interessantes über Ariana Grande: Die am 26. Juni 1993 in Florida geborene Sängerin ist seit 2014 eine der populärsten Sängerinnen weltweit, in den USA ging die Karriere sogar schon ein Jahr früher los. Hits wie „No Tears Left to Cry“, „Rain on Me“ (mit Lady Gaga), „Love Me Harder“ (auch mit The Weeknd) und „Problem“ wurden zu weltweit erfolgreichen Popnummern, trotzdem erschien ihr letztes Album vor vier Jahren. Eine lange Zeit! Aber das ändert sich ja 2024 ...