Young Gun Silver Fox: „Pleasure“

Shawn Lee und Sänger Andy Platts (rechts im Bild) sind zusammen Young Gun Silver Fox

Hamburg

Ganz, ganz entspannte Musik. Singer-Songwriter-Pop, der schnell entschleunigt und dich an Bäume im Frühlingswind und sanfte Wellen auf einem See im Stadtpark (dem Pool!) denken lässt. Am 23. Mai wird „Pleasure“ live in Hamburg, im Mojo Club, präsentiert.

Das Duo Young Gun Silver Fox nimmt auf seinem neuen Album „Pleasure“ – es soll am 2. Mai, im Wonnemonat, erscheinen – mit auf einen Spaziergang, der den Geist zur Ruhe kommen lässt, der Freude, eben „pleasure“, bringt und zudem herrlich frischer Indie-Sound ist. Die Themen des Albums: Sonnenschein und Entspannung. Das hört #mensch auch raus – wunderbar.

Ein Video zu Young Gun Silver Fox' zweiter Single – „Late Night Last Train“ – aus dem Album „Pleasure“ (tolles Cover!) haben wir auch noch, hör mal rein. www.younggunsilverfox.com

