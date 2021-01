Einfach mal lächeln ...

× Erweitern Foto: www.facebook.com/rhodesmusicuk RHODES

younotus rhodes

Das Berliner DJ-Duo YOUNOTUS war zusammen mit Kelvin Jones und Alle Farben schon mit Hits wie „Only Thing We Know“, „Supergirl“ und „Please Tell Rosie“ in den Hitlisten. Heute erscheint ihre Zusammenarbeit mit Singer-Songwriter RHODES und Deepend **.

„Smile“ ist ein poppiger Dance Track, der jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird, der Bock auf #GoodVibes und tanzbare Grooves hat.

Foto: M. Rädel Alle Farben Alle Farben startete seine Karriere 2014

Der Sänger RHODES begann um die Jahrtausendwende mit dem Gitarre spielen, damals war er 11 Jahre alt. Das erste Mal in unseren Charts war er 2015 mit dem Album „Wishes“, 2018 hatte er einen Klubhit mit „H.O.L.Y.“ an der Seite von Alle Farben. „Ich hatte viel Spaß, mit Deepend und YOUNOTUS zusammenzuarbeiten und ich kann es kaum erwarten, dass ihr das Lied hört“, so der Lockenkopf auf Social Media.

** Deepend aka Falco van den Aker ist ein niederländischer DJ und Producer, der schon Ava Max produzierte

