„In Between“ – Yvonne Catterfeld ganz fröhlich

Von 2016 bis 2020 war Yvonne Catterfeld als Coachin bei „The Voice of Germany" – und ist es auch wieder 2024

Das neue Album „Move" soll im März 2025 erscheinen, eine Tour ist in Planung

Einfach echt guter Pop! Mit „In Between“ präsentiert die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld ein richtig gutes Lied mit fröhlichen Streichern, bester Melodie und vor allem mit einem Text voller Lebens- und Liebesfreude.

„In Between“ ist unser Video des Tages! Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten: Das neue Album „Move“ soll im März 2025 erscheinen, eine Tour ist in Planung. Die am 2. Dezember 1979 geborene Künstlerin aus Erfurt ist nicht nur eine klasse Schauspielerin, denk nur an die Fernsehreihe „Wolfsland“, den „tatort“ oder auch Kinofilme wie „Zweiohrküken“ und „Keinohrhasen“, sondern vor allem eine tolle Sängerin. Hits wie „Du hast mein Herz gebrochen“, „Hey“, „Glaub an mich“ und auch „Erinner mich, dich zu vergessen“ sind uns wohl allen im Ohr. www.yvonnecatterfeld.com