Yvonne Catterfeld setzt auf Dance-Pop

Expand Foto: C. Köstlin Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld aus Erfurt ist nicht nur eine klasse Schauspielerin, denk nur an die Fernsehreihe „Wolfsland“, den „tatort“ oder auch Kinofilme wie „Zweiohrküken“ und „Keinohrhasen“, sondern vor allem eine tolle Sängerin.

Egal, ob Deutsch-Pop („Erinner mich, dich zu vergessen“, „Für Dich“, „Glaub an mich“ ...) oder anspruchsvollere Musik („Blau im Blau“ ...), ihre Stimme berührt. Und jetzt überrascht sie so richtig, denn mit „Move“ kommt die Sängerin, die zum Beispiel mit „Du hast mein Herz gebrochen“ die Charts anführte, cool und tanzbar.

„Tanzen war neben dem Singen und der Schauspielerei schon immer meine zweite Leidenschaft! Die Idee zu ‚Move‘ entstand aus der Frustration heraus, wie viele der Dinge, die ich mir vornehme, doch nicht mache, ob durch Ablenkung, falsches Zeitmanagement, Angst oder Bequemlichkeit und der Erkenntnis, dass es immer nur der erste Schritt ist. Das Jacke anziehen und schon ist man draußen, raus aus dem Schlafanzug und gleich rein in die Sportklamotten, die Telefonnummer wählen, der erste Schritt aufs Trampolin, ein Bedürfnis aussprechen, laut Musik anmachen. Und schon ist man in einer anderen Stimmung und Energie“, so die Musikerin. Ihr Tipp: „Nicht auf das Morgen warten und auch nicht von heute auf morgen verschieben, sondern es einfach tun.“ www.yvonnecatterfeld.com