40 Jahre Tim Kruger

Alles Gute zum Wiegenfest, lieber Tim!

Ohne Zweifel ist Tim Kruger einer der weltweit bekanntesten deutschen Pornosterne der Szene.

Über seine Anfänge (unter anderem bei CAZZO) verriet er uns einmal: „Das war alles ziemlich spontan und ich war mir auch nicht bewusst, dass sich daraus eine Profession entwickelt. Angefangen habe ich weniger wegen des Geldes, sondern eher aus Neugier, wie genau so ein Pornodreh abläuft. Ich habe mir die Pornoszene unglaublich glamourös vorgestellt und wollte einfach mal dabei sein. Also habe ich mich beworben, und bevor ich mir darüber richtig Gedanken machen konnte, saß ich auch schon im Flieger in die USA auf Einladung einer großen Pornofirma, um meinen ersten Film zu drehen. Ab dem Zeitpunkt wurde es quasi ein Selbstläufer und ich bin einfach dabeigeblieben.“