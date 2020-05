55 Jahre, alles Liebe, Guido!

× Erweitern Guido im Homeoffice, Foto: www.facebook.com/GuidoMariaKretschmerOFFICIAL

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Heute feiert einer der beliebtesten deutschen Designer sein Wiegenfest. Wir gratulieren Guido Maria Kretschmer zum Geburtstag!

„So sympathisch!“ – „So einen will man zum besten Freund haben!“ – „Er kann einfach alles!“ So lauten in etwa die Kommentare, wenn Guido Maria Kretschmer in einem seiner zahlreichen Fernsehformate – allen voran das gar nicht so trashige SHOPPING QUEEN – Stilberatung gegeben und gute Laune verbreitet hat.

Guido und Ehemann Frank, Foto: www.facebook.com/GuidoMariaKretschmerOFFICIAL

Der Modedesigner Jahrgang 1965 ist gleichermaßen Publikumsliebling, geschätzter Talkshowgast und Kritiker. Und ein erfolgreicher Modedesigner. Guido ist der schwule Mann, den jeder mag! Er ist beliebt, beim Mädchen, bei der Mutti, beim Szenekerl und auch bei den meisten Hipstern. Es sind wohl seine Persönlichkeit und sein Auftreten. Guido ist weder schrill noch langweilig. Auch wenn er mitunter angezogen ist wie ein – schicker – Bankangestellter, wirkt er dank seines Mundwerks cool und witzig. Er punktet durch ironische Kompetenz. Man nimmt seine Kritik gerne an und schaut sie sich auch gerne im Fernsehen an, weil man weiß, dass er sein Handwerk als Designer beherrscht!

Nicht ohne Grund ist er Teil der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin und seit Jahrzehnten im Geschäft. Ganz ohne Bling-Bling aber mit Stil. Man sieht einen gepflegten Mann wie „du und ich“, der sich im Gespräch schnell Freunde schafft. Es menschelt, es ist witzig und es hat Inhalt. Ganz wie ein Stürmer beim Fußball legt er mit seiner energiegeladenen und gewinnenden Art los und lässt Kritikern keine Chance. Dass er schwul ist, wurde nie verheimlicht, dadurch wurde es auch keine Schwäche. Und dass er bei Autogrammstunden so gerne an die kleinen, dicken Mädchen ganz hinten denkt („Das könnte ich sein!“, so sagt Guido immer wieder augenzwinkernd) macht ihn umso liebenswerter und zu deren Wunschfreund: echte Nächstenliebe. Damit gewinnt Guido das Spiel, pardon, die Herzen.

www.facebook.com/GuidoMariaKretschmerOFFICIAL