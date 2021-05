Alles Liebe, Cherilyn Sarkisian

Vor 75 Jahren ist eine der größten Showbusiness-, Film- und Musik-Ikonen des 20. und 21. Jahrhunderts geboren worden: Cherilyn Sarkisian, Cher.

75, ein stolzes Alter, in dem sie hoffentlich ein bisschen Stolz auf Filmerfolge wie „Mondsüchtig“, „Die Hexen von Eastwick“, „Die Maske“ und „Meerjungfrauen küssen besser“ sowie auf Hits wie „Believe“, „If I Could Turn Back Time“, „The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)“, „I Got You Babe“ und „Half Breed“ zurückblicken kann.