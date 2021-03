Alles Liebe, Liza

× Erweitern Foto: Daniela Federici Liza Minnelli

Foto: The Heart Truth Fashion /CC BY-SA 2.0/wikimedia Liza Minelli Foto: The Heart Truth - The Heart Truth Fashion Show 2008, CC BY-SA 2.0, Link

Heute vor 75 Jahren wurde Judy Garland Mutter: Liza May Minnelli erblickte das Licht der Welt. Bei aller Mutterliebe, ein leichter Start war das nicht.

Schon 1949 schnupperte die kleine Liza den Duft der großen weiten Filmwelt, als sie an der Seite ihrer Mutter Judy Garland (einst selbst ein Kinderstar, die Sängerin von „Over the Rainbow“) in „Damals im Sommer“ zu sehen war.

Und mit zehn Jahren moderierte sie schon im TV – 45 Millionen Zuschauer verliebten sich in Liza Minnelli. Der Start einer beispiellosen Karriere mit beruflichen Erfolgen und privaten Katastrophen, doch sie schaffte es, auch ohne ihre Mutter zu bestehen. In den 1960ern landete Liza Filmerfolge wie „Pookie“, 1972 dann kam der ganz, ganz große Durchbruch mit „Cabaret“, das auf Christopher Isherwood „Berlin Stories“ basiert. Ab 1977 war sie dann prominenter Gast in DER Disco überhaupt, dem Studio 54, hier feierte sie mit Elton John, Cher, Andy Warhol und Donna Summer.

Foto: Epic Liza Minelli

Ihre Filmkarriere geriet allerdings etwas ins Stocken, in den 1980ern landete sie eigentlich nur zwei richtige Erfolge: „Arthur – Kein Kind von Traurigkeit“ und „Ein kurzes Leben lang“ (dafür gab es einen Golden Globe). Sie war zeitgleich aber auf anderen Gebieten erfolgreich, etwa als Sängerin – zusammen mit den Pet Shop Boys und mit Hits wie „Losing My Mind“ – und als tourende Show-Größe. Heute wird sie 75, alles Liebe und danke für alle guten Vibes und Lacher!

Funfact: Liza Minnelli sang für den zweiten „Sex and the City“-Kinofilm Beyoncés „Single Ladies (Put a Ring on It)“ ein, auch war sie im Film zu sehen

