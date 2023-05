75 Jahre Grace Jones – Inspiration und Groove

Grace Jones

Alles Gute zum Geburtstag, liebe Grace Jones. Du Inspiration für Lady Gaga, Madonna, Ava Max und alle Menschen, die anders aussehen wollen, ihr eigenes Ding machen und sich nicht darum kümmern wollen, was von ihnen erwartet wird.

Grace Jones war DER Hingucker in dem legendären James-Bond-Kinoerfolg „Im Angesicht des Todes“ und zugleich ein Garant für Coolness, der stilistisch oft zitiert wird – was sie einmal etwas mosern ließ. Angesprochen auf Lady Gaga soll sie den Kolleg*innen von The Guardian geantwortet haben: „Nun, weißt du, ich habe einige Dinge gesehen, die sie getragen hat und die ich getragen habe, und das macht mich irgendwie wütend.“ Eine Zusammenarbeit habe sie abgelehnt.

Sei es drum. Sie sagt eben, was sie fühlt, poltert manchmal etwas, ist aber vor allem eine brillante Musikerin, die schon, als sie mit Divine im Studio 54 Partyspaß hatte, Trends setzte.

Gekonnt schaffte sie den Spagat von Reggae zu Disco, von Pop zu Jazz zu Dub zu Rock. Sie war nicht eine langhaarige Disco-Fee, ein Produkt findiger Producer, sie wusste, was sie wollte, und sie setzte das um. Diese Lieder solltest du dir heute gönnen: „I Need a Man“ (Platz 1 der US-Dance-Charts 1977), „La vie en rose“ (1977 ihr erster Top-10-Hit in den meisten Ländern, im Original von Édith Piaf), „Warm Leatherette“ von 1978 (wurde in den 1990ern erfolgreich von Club 69 gecovert), „I’ve Seen That Face Before (Libertango)“ aus dem Jahr 1981 – Platz 1 der Charts in Belgien, „Slave to the Rhythm“ von 1985, ihr wohl größter Hit weltweit, „I’m not perfect, but I’m perfect for you“ (1986, ein verdienter Top-10-Hit, der zusammen mit Nile Rodgers komponiert wurde) oder auch „Sex Drive“ (1993 Platz 1 der US-Dance-Charts). Am 22. Juli tritt sie in Stuttgart auf!

www.gracejones.com, www.jazzopen.com