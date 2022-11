80 Jahre Rosa von Praunheim

× Erweitern Bild: Lars Deike „Hallo Freaks, Filmfreunde und Perverse! Manche bezeichnen mich als den beliebtesten und manche als den unbeliebtesten schwulen Filmregisseur Deutschlands. Und dafür habe ich eine ganze Menge getan ...“ Rosa von Praunheim auf www.rosavonpraunheim.de

Foto: privat Rosa v. Praunheim Geboren wurde Rosa 1942 in Riga, Lettland

Der wohl wichtigste lebende schwule Mann des 20. Jahrhunderts feiert acht Jahrzehnte Leben, Kultur und Queerness. Der Regisseur Rosa von Praunheim brachte nach dem Zweiten Weltkrieg die schwule, die queere Emanzipationsbewegung durch wichtige und skandalöse Filme und Interviews ins Rollen. Danke für ALLES, lieber Rosa! Wir ließen einige Sterne der LGBTIQ*-Community gratulieren.

Thomas Götz von Aust: Gäbe es einen Literaturpreis für den prägnantesten Titel, dann hätte ihn Rosa von Praunheim für „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, verdient. Legendär!

Michael Reh: Lieber Rosa, du begleitest mich unbekannterweise seit 42 Jahren. Vielen Dank besonders für die ganz frühen Filme, deine Kraft, deine Fuck-you-Attitüde, was das Establishment betrifft, und deinen dir innewohnenden organischen Mut! Das Marianne-Rosenberg-Interview von 1976 haben wir dir verziehen!

Amanda Cox: Keiner hat die queere Szene so mit Kontroversen überzogen, war ein Vorreiter einer ganzen Generation und hat der heteronormativen Welt gezeigt, dass wir nicht die Perversen sind, die sie in uns sehen wollten. Ein Hoch auf Herrn von Praunheim!

Deutsches Theater: Rosas Theater ist untrennbar mit dem DT verbunden: Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht war sein erstes Theaterstück und entstand am DT aus Anlass seines 75. Geburtstags. Rosas Theater heißt auch ein neues Buch mit vier Theaterstücken des schillernden Universalgenies, das wir am Dienstag, den 29. November – wenige Tage nach seinem Geburtstag – in der Bar des DT vorstellen.

Tim Lienhard: Würden wir auch ohne Rosa wissen, wie pervers die Gesellschaft ist, in der wir leben? Vermutlich ja. Aber Rosa hat uns dies auf seine unnachahmliche Weise zwischen Provokation und Einfühlung vor Augen geführt. Hoch soll er leben!

Lars Deike: Rosa, du bist für mich eine der größten lebenden Ikonen unserer Community! Es ist gut, dass es so engagierte Künstler wie dich gibt, danke, dass ich ein kleiner Teil davon sein durfte! HAPPY BIRTHDAY, Rosa!

