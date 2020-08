Lars Steinhöfel: „Wir sind Papa“

Leider gibt es noch immer viele Menschen, die ein Problem haben, wenn Familien anders entstehen, anders aussehen, als „Mann, (Haus-)Frau, Kind“. Diesem Thema nimmt sich nun auch Schauspieler Lars Steinhöfel an.

Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, so Lars, der mit seinem Partner Dominik Schmitt (30) eine Familie gründen möchte. „Hund, Kind, Haus, man stellt sich das so schön vor … Hund und Haus haben wir schon, jetzt fehlt uns nur noch das Kind“, sagt Lars Steinhöfel. „Geredet haben wir auch schon darüber“, ergänzt Partner Dominik gegenüber RTL.

Ab dem 17. August zeigt TVNOW eine Dokumentation mit dem 33 Jahre alten Schauspieler Lars Steinhöfel, der auch in „seiner“ TV-Serie „Unter uns“ als Easy Winter zusammen mit seinem Serienpartner Ringo Beckmann (Timothy Boldt) einen Kinderwunsch verspürt.

Auch Timothy äußert sich vor Ausstrahlung der Dokumentation „Unter uns trifft wahres Leben – wenn zwei Männer ein Kind wollen“ und der emotionalen „Unter uns“-Folge am 21. August zum Thema: „Das ist nichts, was sich unsere Autoren aus den Fingern gesaugt haben. Es ist ein Thema, was vielen Menschen in Deutschland unter den Nägeln brennt.“