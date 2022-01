Der auf dem Eis tanzt

× Erweitern Foto: @mckjames Paul Poirier

Paul Poirier (geboren am 6. November 1991) aus Kanada ist einer der Queers, die bei den Olympischen Winterspielen in Peking / Beijing loslegen wollen. Und für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community will er wohl auch sorgen, das deutete Paul zumindest wiederholt an.

Einfach ein toller Sportler, ein sexy Typ ohne Impf-Debatte, Skandale und mit einer großen Liebe zur Natur. Sein Instagram-Auftritt erfreut mit Selfies, guten Botschaften und jeder Menge Schneeflocken …

Paul ist ein Eiskunstläufer zum Zujubeln, ein Queer-Aktivist, der für Sichtbarkeit sorgt! Einen gemeinsamen Internetauftritt mit seiner Eislaufpartnerin Piper Gilles gibt es auch: www.facebook.com/PiperandPaul