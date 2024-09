Adam Snow: „Ich liebe es, draußen zu sein!“

×

Geboren wurde der bärtige Vollerotik-Star einst in North Dakota, inzwischen ist er weltweit bekannt. Adam Snow ist eines der populärsten Tops der Branche und Aushängeschilder von CARNAL+. Für uns hatte er etwas Zeit.

Du hast schon an vielen Orten gelebt, darunter in Paris und Tennessee. Welche Erinnerungen an all diese Orte schätzt du am meisten? Es ist schwer, nur einen Ort auszuwählen, denn ich habe an jedem so viele Lebenserfahrungen gemacht. Ich habe einige lustige Erinnerungen daran, wie ich als Kind in den Bergen von Tennessee und Virginia auf Weinreben geschaukelt habe. Als ich 17 Jahre alt war und in Key West, Florida, lebte, gab ich meinem Großonkel mein Handy und sprang in einem Jachthafen ins Wasser, um einen Hai für das Foto zu fangen. Das war natürlich, bevor Mobiltelefone so schnell und smart waren wie heute, also ist das Foto, das er gemacht hat, von einer halben Cola-Dose und dann sieht man mich verschwommen im Wasser, wie ich nach dem Hai greife. Auf dem nächsten Foto sieht man den Hai wegschwimmen und die Hälfte meines Arms. Als mein Großonkel mir die Fotos zeigte, musste ich lachen. Er sagte, er sei erschrocken gewesen und hätte nicht erwartet, dass ich einem Hai hinterherspringen würde!

Wie oft pro Woche trainieren du? Dein Körper ist wirklich beeindruckend. Vielen Dank, und diese Antwort wird dich vielleicht überraschen ... Früher war ich im Fitnessstudio, fünf Tage die Woche. Dann ging ich im Februar 2020 zur Hochzeit einiger Freunde auf Maui. Da hörte ich auf, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ich bin aus meiner Routine geraten, und dann kam COVID und alles kam zum Erliegen. Ich habe auch mit einem Freund trainiert und er ist weggezogen. Dadurch habe ich wirklich den Sinn für den Fitnessalltag verloren. Zum Glück bin ich auf dem Bau, bin immer sehr aktiv in der Natur und habe viel Sex. Heutzutage besteht mein „Fitnessprogramm“ also aus Wanderungen im Freien, Radtouren und viel Sex. Ich habe immer noch meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, nutze sie aber mehr für die Sauna als für das eigentliche Gewichtheben wie früher.

Stichwort Outdoor-Sport. Ich liebe es, draußen zu sein! {…} Drohnen sind auch mein Hobby, deshalb fliege ich mit meinen immer an diesen coolen, abgelegenen Orten herum, um meinen OnlyFans tolle Ausblicke zu bieten. Ich hoffe, immer mehr Luftvideos in meine Arbeit einbeziehen zu können, da ich immer mehr Orte zum F*cken im Freien entdecke.

Wann hast du bei Carnal+ angefangen? Ich hörte zum ersten Mal von CARNAL+, als ich 2021 auf Mykonos bei einer Veranstaltung namens Xlsior arbeitete. Ich war dort und drehte Feuer für die Nachtpartys. Eines Tages ging ich zufällig an den Strand und traf dort diesen wirklich heißen Kerl und wir hatten Sex, während eine Menge Leute zusahen. Danach kam jemand auf mich zu und sagte, er würde mich gerne dem Besitzer von CARNAL+ vorstellen. Er dachte, ich könnte gut zu ihnen passen. Also hatte ich ein paar Monate später ein Model-Interview mit ihnen und flog zu meiner ersten Szene. Es war das dritte Studio, für das ich gearbeitet habe, aber das beste Erlebnis von allen. Mir wurde ein Exklusivvertrag angeboten und das wars. Seitdem bin ich bei ihnen.

Was gefällt dir an diesem Studio am besten? Legrand hat viel Zeit und Energie darauf verwendet, diese erstaunliche Gruppe von Menschen zu kuratieren, die super zusammenpassen. Die Zusammenarbeit mit allen macht mir Spaß, wir haben Spaß am Set, wir bekommen tolle Inhalte vor den Kameras und wir haben auch abseits der Kamera und hinter den Kulissen jede Menge Spaß. Die Crew ist großartig und ich habe wirklich das Gefühl, bei meiner Wunschfamilie zu sein, wenn ich dort bin. Es ist anders als jedes andere Studio, mit dem ich zusammengearbeitet habe.

Gibt es Lieblingsschauspieler, mit denen du zusammenarbeiten möchtest – oder dies bereits getan hast? Eigentlich habe ich viele Lieblingsschauspieler. Eddie Patrick, Felix Fox, Kosta Viking, Cole Blue, Baxx, Grant Ducatti und Bastian Karim, um nur einige meiner Favoriten zu nennen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe. Was die Leute betrifft, mit denen ich zusammenarbeiten möchte: Ich war einmal in einer Gruppe mit Hazel Hoffman, aber ich würde gerne ein „Einzelgespräch“ mit ihm führen. Und dann ist da noch dieser sehr sexy Typ, den ich erst kürzlich am Strand getroffen habe und der OnlyFans macht. Sein Name ist Christopher, aber er hat noch keine Zusammenarbeiten gemacht, ich hoffe, dass ich sein erster Drehpartner sein kann.

*Interview: Michael Rädel

linktr.ee/AdamSnowXXX, carnalplus.com

