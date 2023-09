60 Jahre Ades Zabel – unser Interview

×

× Erweitern Foto: J. Hartmann Ades Zabel Der am 26. September in Berlin Geborene ist einer der größten Stars der bundesweiten LGBTIQ*-Szene, bekannt aus Kinofilmen, von Theaterbühnen und aus der Comedywelt

Von Herzen alles Liebe zum 60. Geburtstag, lieber Ades Zabel! Seit den 1980ern erfreust du die LGBTIQ*-Community und deren Freund*innen mit Filmen, Bühnenstücken, als DJ, als Party-Host, als Edith Schröder und als Mensch. Danke dafür!

Foto: HT Ades Zabel Ades als Hürriyet Lachmann

Publikumsliebling, Kino-, Bühnen- und Filmschauspieler, Dragqueen, Comedian und DJ: Ades Zabel ist ein Queer der vielen Talente. Wir telefonierten mit dem Berliner Original, das schon in den 1980ern bei der Teufelsberg Produktion (u. a. mit Bob Schneider) und Produktionen wie „Drei Drachen vom Grill“ erfreute.

Du warst eine der ersten Dragqueens, die Musik aufgelegt haben, mittlerweile ist das ja vollkommen normal. Wie war das damals? Ja, in der Tat, zusammen mit Biggy van Blond waren wir so 2000 die Ersten, die NACH SuperZandy im Fummel Musik auflegten. Zandy war unser Vorbild, legte aber House-Musik auf. Wir waren die ersten Drags, die Popmusik gespielt haben.

Damals war Drag noch mehr ein politisches Statement, oder? Ich stand damals vor allem auf der Bühne, ich kam aus dem Schauspielerischen auf „diese Sache“ (grinst). Biggy war, ist das It-Girl, schrieb auch eine Kolumne bei euch … Damals wie heute ist es auch politisch, aber für mich ist es eher eine Rolle.

Foto: M. Rädel Ades Zabel Edith Schröder, DIE Rolle von Ades Zabel

Edith Schröder und Hürriyet Lachmann sind dabei wohl die bekanntesten Figuren. Ist es heute etwas schwieriger zu unterhalten, ohne einen Shitstorm abzubekommen? Im Moment spiele ich die Figur Hürriyet nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Leute aktuell auf Hürriyet reagieren. Aber wir hatten unlängst einen „Best of“-Abend gehabt, da zeigten wir alte Videos. Ich warnte die Anwesenden zuvor, dass wir damals nicht politisch korrekt waren. Und die Leute jubelten! Ich denke, dass unser Publikum es gerne wieder drastischer hätte. Wir waren ja auch nie boshaft, wir haben uns (selten) auf fiese Weise über die Leute lustig gemacht. Die türkischen Frauen, die wir im Publikum hatten, fanden es immer cool.

60 Jahre Ades. Schon eine stolze Zahl. Ja, aber ich lebe schon immer im Hier und Jetzt. Und gucke wenig zurück, natürlich freue ich mich über all das, was ich bisher erleben durfte. Zudem ist mein Gedächtnis unheimlich schlecht, die Leute können mir immer viel erzählen, ich sage dann: Ach so, jaja … (lacht)

Worauf freust du dich 2023 besonders? Auf meinen Urlaub auf Lanzarote! Endlich mal drei Wochen am Stück, das hatte ich noch nie. Ich reise mit Freunden zu Freunden.

Wo und wie kommst du sonst zur Ruhe?Im Garten in Brandenburg! Ich liege hier auch gerade auf der Terrasse ... Vor über 13 Jahren hätte ich das nicht gedacht, jetzt bin ich geradezu süchtig! Am Wochenende Berghain, Montag, Dienstag, Mittwoch dann Garten. (kichert)

*Interview: Michael Rädel

Sein Geburtstag wird mit der Show, der Comedy-Revue „Ades Zabel & Friends: IT’S A CELEBRATION – ADES ZABEL WIRD 60!“ groß und lustig am 27., 28., 29. und 30. September in einer seiner liebsten Wirkungsstätten gefeiert, im BKA Theater am Mehringdamm. Versprochen wir ein „fulminanter Rückblick auf über 40 Jahre Spaß an der Arbeit; mit den schönsten Shownummern, den schillerndsten Stargästen, den stärksten Futschis und den skurrilsten Super 8-Filmchen aus den 80ern“, so das Team des Theaters. Angekündigt werden unter anderem auch Biggy van Blond und Bob Schneider. Am 30. September findet im Anschluss an die Show noch die große Geburtstagsfeier statt. www.bka-theater.de