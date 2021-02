Adoro-Star über die Liebe: „Ich freue mich jeden Morgen, sein Gesicht zu sehen!"

Assaf Kacholi war Tenor in der erfolgreichsten Boygroup der klassischen Musik. Mit Adoro räumte er seit 2008 weltweit ab. Ende 2020 veröffentlichte er das Soloalbum Symphony. Bei dessen Produktion und im Corona-Wahnsinn spielte der Mann an seiner Seite eine bedeutende Rolle.

Warum sichtbares schwules Leben für den aus Tel Aviv stammenden Assaf Kacholi fast wichtiger ist, als der Vorgang des Coming-outs? Weil es überall, auch in Israel, immer noch viel zu viel Angst vor der Thematik gibt, meint Assaf.

Unser bluTalk zum #Valentinstag ist eine Hommage an die Kraft der Liebe und die gibt Assaf an seine Fans weiter: Ab 19:30 Uhr am 14. Februar 2021 wird HIER auf Facebook ein Live-Konzert gestreamt. Kostenlos.

