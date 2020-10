AHA und Schwules Museum: Dieter Rita Scholl

× Erweitern Geburtstag

Foto: J. W. Ohlert Dieter Rita Scholl

Zum 68. Wiegenfest am 7. Oktober des einst in Freiburg geborenen Queers gibt es in Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum in der AHA Anfang Oktober „Die LEGENDE von Dieter und Rita – WEST“.

Dieter Rita Scholl wird zwei Tage nach dem eigentlichen Geburtstag am 9. Oktober ab 20 Uhr gefeiert. Geboren und aufgewachsen in einer Zeit, als wir es auch in der westlichen Welt noch viel, viel schwerer hatten. Denn anders, besonders zu sein – egal ob trans*, schwul, lesbisch oder bisexuell – war Mitte des 20. Jahrhunderts noch ein schweres Schicksal. Man musste dafür kämpfen, so sein zu dürfen, wie man eben war.

Aus der Reihe zu tanzen war nicht gerne gesehen und wurde – gestützt durch diskriminierende Paragrafen und teilweise rechte Richter – bestraft. Freilich gab es Regionen und Städte, etwa München, Freiburg, Köln, Hamburg und Berlin, in denen sich im Verborgenen eine queere Subkultur entwickelte (wieder entwickelte, das sogenannte Dritte Reich hatte fast alles Queere ausgelöscht). Doch man musste sich vor allem anpassen, verstecken, andere und sich auch mal verleugnen.

Foto: Fidelis Mager Dieter Rita Scholl Bild aus dem Theaterstück „Diva zwischen zwei Stühlen“ 1984

Insofern ist eine queere Biografie wie die von Dieter Rita Scholl schon an sich etwas Besonderes und etwas, das gefeiert werden muss. Stationen seines Lebens und seine Kunst werden daher feierlich in der AHA ** via Screening gezeigt und hoffentlich auch gebührend zelebriert.

Wir gratulieren Dieter Rita Scholl zum 68. Geburtstag und danken für den Mut, der mit dazu beitrug, dass wir jetzt meist so frei leben können. Aber viele junge Queers dürfen auch heute noch in Elternhaus und Schule nicht so sein, wie sie nun mal geboren wurden! www.ditascholl.de

** AHA-Berlin

1974 bekam die Berliner Community endlich eine Anlaufstelle: Die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft wurde aus der Taufe gehoben. Hier konnten Homosexuelle über den Verein, Interessen- und Hobbygruppen sowie AGs ins Leben rufen und miteinander in Kontakt treten.

Schnell etablierte sich die AHA und die Vereinszeitung AHA-Info erschien. Der Verein engagierte sich auch in der Politik, brachte u. a. 1979 einen Entwurf eines Antidiskriminierungsgesetzes in Umlauf. Die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft war eine feste Größe im Stadtleben geworden. 2010 ging es für die AHA nach Schönberg, in die jetzigen Räume der Roten Insel.

