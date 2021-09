Alles Gute, Kygo!

× Erweitern Foto: www.facebook.com/kygoofficial Kygo

Foto: www.facebook.com/kygoofficial Kygo

Dieser Norweger wurde einst in Singapur geboren, holte Tina Turner zurück in die Charts und schenkte Whitney Houson posthum einen Welthit. Heute hat er Geburtstag.

Unser Geburtstagskind Kygo zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Produzenten, Remixern, Songwritern und DJs Skandinaviens, nein, der Welt – ein Status, den sich der am 1991 geborene Musiker in Rekordzeit erarbeitete.

Die Pop-House-Chill-out-Lieder des Künstlers kommen auf Milliarden Audio/Video-Streams weltweit und seine Videos verzeichnen mehr Milliarden YouTube-Views. Kennen wirst du „It Ain’t Me“, „Higher Love“ mit Whitney Houston, „I’ll Wait“, „What's Love Got to Do With It“ mit Tina Turner, „Stole the Show“ und „Firestone“.

www.facebook.com/kygoofficial, www.kygomusic.com