Alles Gute zum Geburtstag, Peter!

„Schüchtern ist sein Glück“ – Peter Plate ist seit den 1990ern ohne zu viel Aufhebens um sich zu machen einer der einflussreichsten Musiker, Producer und Songschreiber Deutschlands geworden. Heute feiert er seinen Geburtstag, wir gratulieren herzlichst!

Und dann wären da ja noch die Filmmusiken für Erfolge wie „Bibi und Tina – Voll verhext“ und „Mädchen gegen Jungs und Tohuwabohu – Total“. Immer an seiner Seite: Ulf Sommer. Und ja, auch für Helene Fischer und 2raumwohnung war Peter schon als Komponist tätig.

Aktuell investiert er all seine Zeit und Kraft in Marcella Rockefeller und in die Musicalumsetzung der bahnbrechenden TV-Serie „Ku’damm 56“, die Premiere soll Ende November im Theater des Westens in Berlin gefeiert werden. Geboren wurde er übrigens in Indien, in Neu-Delhi. Warum? Sein Großvater war dort Diplomat. Ein spannendes Leben, tolle Musik, ein lieber Kerl.