GEBURTSTAG: „Ich bin einfach Nina, nicht mehr und nicht weniger!“

× Erweitern Bild: Pierre et Gilles La Hagen inszeniert von Pierre et Gilles

Nina Hagen „Mir geschehen jeden Tag Wunder, die Liebe Gottes und der heilige Geist Gottes sind es, die mich BE-SEELEN!“

Ohne Zweifel einer der wenigen deutschen (lebenden) Weltstars. Und eine der wenigen Ikonen, die wirklich in Berlin geboren wurden.

Die am 1955 in Berlin-Friedrichhain geborene christliche Künstlerin ist vielen als „Punkrockröhre“ des 20. Jahrhunderts und exzentrischer Gast in diversen TV-Shows bekannt. Sie ist aber viel mehr! Eine wachsame und liebenswerte Aktivistin zum Beispiel:

Nina Hagen Nina Hagen in Kunst von Keith Haring

„Ich hatte schon in der DDR wunderbare Freunde, die schwul und lesbisch waren, die mit mir durch dick und dünn gingen, echte Freunde, wahre Geschwister! Unsere homosexuellen Geschwister sind in der Zeit des Nationalfaschismus – genau wie unsere jüdischen und Sinti-Freunde und Geschwister, und auch Menschen mit Behinderungen – als unwertes Leben gefangen, gefoltert und getötet worden! Unsere Generation muss jetzt alles daran setzen, dass so ein unmenschliches System nie wieder Fuß fassen kann in unserer Gesellschaft!“

Punk-Ikone, Sängerin, Aktivistin, SO36-Legende und Künstlerin Nina Hagen selbst sieht sich heute als Menschen, der sich einfach viele und tief gehende Gedanken macht und den man nicht vereinfacht in irgendeine Schublade stecken und mit dem Stempel „schrill“ versehen kann. Und Nina Hagen liebt den CSD: „Der CSD ist eine menschenrechtspolitische Veranstaltung! In Solidarität mit dem CSD: Sister Nina!“

Zu ihrem Geburtstag wünschen wir Nina Hagen nur das Allerbeste! ninahagen.com