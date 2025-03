AnNa R. ist tot!

×

× Erweitern Foto: Universal Music Gleis 8, AnNa R. AnNa R. (1969 – 2025) sang für Rosenstolz, Silly und Gleis 8

Expand Foto: Universal Music Anna R. und Peter Plate waren das Duo Rosenstolz

Die Stimme von Rosenstolz ist nun für immer verstummt. Im Alter von nur 55 Jahren starb die Berliner Sängerin AnNa R..

Mit großer Betroffenheit müssen wir leider berichten, dass eine unserer beständigsten Fürsprecherinnen verstorben ist. AnNa R. war die eine Hälfte von Rosenstolz, einem der erfolgreichsten Duos der deutschsprachigen Musik.

Expand Foto: Universal Music 2011 bekam die Sängerin (zusammen mit Peter Plate) den „Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland“ für ihre Bemühungen im Kampf gegen AIDS.

AnNa R., geboren am 25. Dezember 1969 in Berlin, versuchte schon zu DDR-Zeiten im Musikbereich Fuß zu fassen, stieß jedoch aufgrund ihrer kritischen Texte immer wieder auf Hindernisse. Bei der Aufnahmeprüfung an der Musikschule Friedrichshain, bei der AnNa R. mit einem Song von Whitney Houston antrat, scheiterte sie – und wurde Chemielaborantin.

Doch die DDR-Repressalien konnten sie nicht stoppen: 1991 gründete AnNa R. mit Peter Plate die Band Rosenstolz, schon 1994 gelang eine erste Platzierung in den Hitlisten: „Nur einmal noch“. 1998 kam dann der Durchbruch für Rosenstolz dank der Doppel-Single „Herzensschöner / Königin“ – zugleich eine Bewerbung beim beim nationalen Vorentscheid zum ESC. Daraus wurde zwar nichts, aber der Erfolg war fortan da. Ihre Lieder wie „Gib mir Sonne“, „Liebe ist alles“, „Wir sind am Leben“ oder auch „Ich bin ich (wir sind wir)“ sowie „Sternraketen“ und „Auch im Regen“ waren nicht nur der Soundtrack für viele, viele Queers, sie schafften auch den Sprung in die vordersten Chart-Regionen, sorgten dann für notwendige Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community und machten somit Mut, etwa beim Coming-out oder in Lebenskrisen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und Freund*innen. Danke für alles!