5 Jahrzehnte Armin Morbach

× Erweitern Armin Morbach „Ob Rassismus, Armut, Hass, Leid, Hunger, Ausgrenzung, Ausbeutung und so vieles mehr sind Dinge bei denen ich nicht wegsehe und meine Stimme erhebe! Egal ob ich damit anecke oder jemandem nicht gefalle! Ich mache es nicht für mich sondern für alle Menschen und Tiere die meine Hilfe brauchen und das nicht nur durch lautes Brüllen sondern durch direktes Handeln!“

Foto: Roman Holst Armin Morbach / Madonna 2018

Alles Gute zu 50 Jahren queerem Seins auf diesem Planeten, für den du dich so einsetzt, Armin! Danke für deine aufrüttelnde Kampagne mit PETA oder die Postings auf Social Media in denen du dich nicht der Mode, sondern dem Tierwohl widmest. Und danke für dein Wirken als queerer Aktivist für mehr LGBTIQ*-Sichtbarkeit in den Medien und der Gesellschaft.

„Ja, ich möchte Umstände machen! Ich möchte die Welt verbessern und deshalb mache ich Umstände“, so zitiert ihn PETA in einem Interview. „Seitdem ich vegan bin, fühle ich mich wohler. Ich schlafe besser, ich bin ausgeruht, ich bin fröhlich“, verriet er einmal im Interview.

Armin Morbach ist einer der erfolgreichsten Queers der Beauty- und Lifestyle-Welt. Fotograf, Starvisagist, Herausgeber und Madonna-Fan: „Alles, worüber wir uns heute wieder ständig öffentlich erregen (müssen) – Religion, Gender, Umwelt, Sexismus, Rassismus – hat Madonna immer schon thematisiert, eindeutig Stellung bezogen und sich geäußert. Sie hat immer die Kontrolle behalten, über ihre Sexualität, über ihr Leben, ihren künstlerischen Output. Selbstbestimmt und unabhängig. Das bewundere ich aus tiefstem Herzen.“ Und wir bewundern dich für deinen Einsatz für eine besser Welt und dein Können als Visagist und dein Leben als Promi mit Hirn und voller gutem Tatendrang!

arminmorbach.com