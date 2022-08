Ausgezeichnet: Riccardo Simonetti

„Pretty in Pink“: Riccardo

Letzte Woche wurden in UK die „attitude PRIDE Awards“ vergeben, Influencer und Sänger Strify durfte hier seinem besten Freund Influencer und Moderator Riccardo einen Preis übergeben. Wir gratulieren!

Gerührt sagte Riccardo Simonetti: „Der Erhalt des attitude Pride Icon Award bedeutet mir so viel, weil ich eine Person bin, die öffentlich queer ist, und mir oft die Frage gestellt wird: ‚Ist das wirklich nötig? Brauchen wir das noch?‘ In einem Raum voller Menschen zu sein, die nicht müde werden, diesen Kampf zu führen, die versuchen, die Welt zum Besseren zu verändern, macht mich so unglaublich stolz.“