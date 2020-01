Ausgezeichnet: Rosa von Praunheim

× Erweitern Foto: M. Rädel Legendär, wichtig und bescheiden: Rosa von Praunheim.

Am 20. Januar wird dem Regisseur und Autoren die Ehrenauszeichnung beim 41. „Max Ophüls Preis“ verliehen.

„Zahllose Beiträge in den vergangenen 40 Jahren unseres Nachwuchsfilmfestivals wären ohne den Einfluss und das Wirken Rosa von Praunheims nie entstanden. Für die jungen Talente, aber auch für unsere Gesellschaft stellt er in seinem vielschichtigen Schaffen ein unbedingtes Vorbild dar“, verriet „Max Ophüls Preis“–Festivalleiterin Svenja Böttger. „Wir freuen uns sehr, Rosa von Praunheim für seine Inspiration und seine Ermutigung an uns alle, Kunst aus dem Herzen zu schöpfen, mit dem Ehrenpreis des Festivals auszeichnen zu dürfen.“

Praunheims neuer Film wird das Filmfestival auch eröffnen.

„DARKROOM ist der perfekte Eröffnungsfilm für das Filmfestival Max Ophüls Preis“, so Svenja Böttger. „Er knüpft mit der Herkunft des Protagonisten und dem Anfang der Geschichte nicht nur eine Verbindung zu Saarbrücken, sondern steht ganz in der Tradition des Festival-Gründungsgedankens, auch dem queeren Film eine Plattform zu geben.“ ffmop.de

Rosa von Praunheim

Geboren wurde Deutschlands wohl umstrittenster Regisseur („Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“, „DARKROOM – Tödliche Tropfen“, „Die Bettwurst“ ...) und Homo-Aktivist am 25. November 1942. Rosa von Praunheims Kunst sorgte für Skandale, die Deutschland veränderten. Allein durch den anfangs genannten Film gründeten sich 50 neue Schwulengruppen! www.rosavonpraunheim.de