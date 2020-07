KUNST: Bambi, Barbie, Candy, Judy und Gloria

× Erweitern Foto: M. Rädel Barbie Breakout Barbie Breakout: „Erst dachte ich: Braucht Berlin das? Mich als Mini-Me in Mini-Berlin?! Dann wurde mir klar, dass ... “

Diese Dragqueens werden zu Plastiken! Zumindest werden sie zu kleinen Figuren, die ihnen nachempfunden sind. Schon nächste Woche werden die Szene-Stars ihre eigene Figur in die „Little BIG City Berlin“-Miniaturwelt von Berlin einsetzen.

„Ich persönlich freue mich sehr über unseren Zuwachs im Little BIG City Berlin. Der Christopher Street Day und die queere Szene ist ein Teil von Berlin und bereichert unsere Hauptstadt“, erklärt „Little BIG City Berlin“-Marketingleiter Ulf Tiedemann.

„Uns war es wichtig Drag-Persönlichkeiten mit einer Minifigur zu ehren, die sich für die Rechte der LGBTIQ*-Community und dem respektvollen Miteinander einsetzen. Sie stellen die Thematik in den Vordergrund und nicht sich selbst. Was diese fünf leisten ist toll, toll für Berlin, seine Bewohner und Besucher“.

Barbie: „Erst dachte ich: Braucht Berlin das? Mich als Mini-Me in Mini-Berlin?! Dann wurde mir klar, dass die Leute von Little BIG City Berlin sich dazu entschlossen haben, das ganze Jahr dort über eine Pride-Parade zu zeigen (und eben nicht nur zum Pride Month) und als ich dann noch die feine Gesellschaft gesehen habe, in der ich dann da stehen werde, war ich komplett überzeugt.“

Am 23. Juli werden um 11:30 Uhr Judy LaDivina, Gloria Viagra, Barbie Breakout, Bambi Mercury und Candy Crash ihre Figuren in der Little BIG City Berlin in der Panoramastraße 1a in Berlin-Mitte präsentieren. www.officiallittlebigcity.com/berlin