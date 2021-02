× Erweitern Fotos: BartSchatten BartSchatten: Barbie und Conchita

RuPaul's Drag Drace: Barbie Breakout und Conchita Wurst

Im Idealfall wird Social Media dazu genutzt, um zu informieren, zu beglücken und zu unterhalten. Was nicht bedeutet, dass „good vibes only“ heißt, dass keine ernsten Themen angesprochen werden können.

Der gemeinsame Podcast von Aktivistin und Autorin Barbie Breakout und Sängerin Conchita Wurst zum Beispiel zeigt, dass das auch geht. Das Hauptthema ist natürlich „RuPaul / RuPaul's Drag Race“, aber ausgehend davon werden auch soziale Missstände und gesellschaftliche Probleme angesprochen.

Das große Thema sei am 19. Februar „Mental Health“, verrät Barbie am Telefon. „Es geht in dieser Folge viel um Depressionen, Elliott with 2 Ts spricht davon und auch Tina Burners Mutter litt daran ... Es wird aber auch wieder schreiend komisch werden“. Lachen kann man also trotzdem, etwa wenn Barbie Breakout zur wahren (nie verletzenden!) „Queen of Mean“ aufsteigt oder Conchita Wurst mit österreichischem Slang charmant bezirzt. Immer freitags gibt es eine neue Episode, der Freitag wird zum queeren Freutag.

