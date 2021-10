„Prince“, Sportler und bei OnlyFans: Sascha aus Köln

× Erweitern Foto: paulvanderlindephotography Bodycoach und OnlyFans: Sascha aus Köln

Diesen Sportler aus Köln kennt man, wenn man „Prince Charming“ gesehen hat (insbesondere ist die nackte Duschszene in Erinnerung geblieben), seinen Körper optimieren will oder auch mal bei OnlyFans stöbert … Wir sprachen mit dem erfolgreichen Blogger und Coach.

Welche Sportarten machen dir privat am meisten Spaß? Und wie oft trainierst du die Woche?

Ich habe mit 14 mit Wasserball angefangen, vier- bis fünfmal die Woche trainiert. Ein positiver Nebeneffekt ist meine Schwimmerfigur … (grinst) Vor vier Jahren habe ich mit konzentriertem Krafttraining angefangen, so etwa fünfmal die Woche.

Wie muss man sich die Arbeit eines Bodycoachs vorstellen?

Ich bin selbstständiger Personal Trainer und habe zusätzlich eine Nutzungsvereinbarung mit McFit: Ich darf in jedem McFit in Deutschland mit meinen Kunden trainieren und in einem auch Marketing machen. Die Leute finden mich über meine Homepages, Facebook oder Instagram, und dann bespricht man, was sie an sich ändern wollen, was sie erreichen wollen.

Du bist aber auch bei OnlyFans. Kommt es da zu einer Kundenvermischung?

Ja, das kommt manchmal vor. Aber ich bin da professionell, da gibt es keine Vermischung, als Personal Trainer konzentriere ich mich nur auf die Fitness.

Du warst bei „Prince Charming“ aber bist auch Erotikmodel. Wie geht dein Umfeld damit um?

Meine Familie gibt mir da Rückenwind, darüber bin ich froh. Ich bin ein erwachsener Mann, das ist so wie bei meiner Sexualität: ist halt so. (grinst) Allgemein gilt: Wer nicht damit klarkommt, der kann gerne gehen. Meine Freunde sind auch cool damit, aber Neider gibt es immer.

Was magst du an Social Media?

Dass man teil an dem Leben von Freunden hat, die man manchmal nicht so oft sehen kann. Die ganzen Fake-Bilder gibt es ja nur bei den ganz großen Influencern, für private, familiäre Zwecke finde ich es sehr angenehm.

Und an Köln?

Ursprünglich bin ich aus Krefeld, das ist ja nicht so weit weg von Köln. An Köln mag ich die Offenheit der Leute, dass hier so viel passiert und möglich ist. Köln ist lebendig und jung, du merkst, dass die Leute Bock haben, sich auszutauschen.

*Interview: Michael Rädel

