Bon anniversaire, Jean-Pierre

× Erweitern Army of Lovers 2017 Alexander Bard, Dominika Peczynski und Jean-Pierre Barda.

Ein wichtiger und queerer Künstler feiert am 7. März Geburtstag, wir gratulieren. Bekannt wurde der 1965 geborene Jean-Pierre Barda ab den 1990ern als Teil der Band Army of Lovers.

× Erweitern Army of Lovers

Foto: Stockholm Records Army of Lovers

Die schwedische Pop-Dance-Band hatte international Erfolg in den Charts mit Hits wie „Crucified“, „Let the Sunshine In“, „Ride the Bullet“, „Israelism“, „Rockin’ the Ride“ und „Obsession“.

Die Stärken der bunten Homorechtler wurden jedem schnell klar, nämlich ironische Texte, Titten, Brusthaare, opulente Kostüme sowie klare Botschaften: Gleichberechtigung für alle und totaler Spaß.

Foto: Stockholm Records Army of Lovers Alexander, LaCamilla, Dominika und Jean-Pierre

In der Bandgeschichte kam es zu diversen Umbesetzungen der Sängerinnen, Mastermind Alexander Bard und Jean-Pierre Barda waren aber immer am Start, auch bei den erfolgreichen Comebacks 2001 und 2013.

Ja, sie sind nur noch selten als Armee der Liebenden unterwegs, aber immer, wenn sie Lust darauf haben. Wir wünschen alles Liebe zum Geburtstag!

www.facebook.com/armyofloversofficial