Brix Schaumburgs wichtiges Video

Der Marburger ist Schauspieler, Podcaster, Blogger und Trans*-Aktivist klärt auf Social Media auf.

„Wir fragen, um zu lernen, aber das heißt nicht, dass es nicht auch mal an der Zeit wäre, zu lernen wie oder was wir eigentlich fragen sollten“, so Brix auf Instagram. „Wir sollten aufhören, uns aufs Äußerliche zu reduzieren und unsere Herzschläge wieder mal aktiver wahrnehmen. Sie schlagen ALLE gleich! Wir sind ALLE Menschen, wir machen alle Fehler und wir können alle dazulernen. Wir können andere mit unserem Wissen vor diesen Fehlern bewahren. Seid Gut zueinander, akzeptiert und toleriert auch das unbekannte Neue. Dazulernen tut nicht weh, manche Fragen schon.“ In seinem Podcast Herzfarben widmet er sich unter anderem diesen Gedanken. Hörenswert!