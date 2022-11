„BUNTE – live“: Jochen und Blümchen

Jochen Schropp und Jasmin Wagner sind die Moderator*innen von „BUNTE – live“ in der neuen SAT.1-Nachmittagsshow „Volles Haus!“

Ein tägliches VIP-News-Format, eingebettet in die brandneue SAT.1-Nachmittagsshow „Volles Haus!“ mit Jasmin Wagner aka Blümchen („Kleiner Satellit (Piep Piep)“, „Gold“, … ) und Jochen Schropp („Promis unter Palmen“, „Promi Big Brother“, …) startet im frühen Frühjahr 2023 nach der Babypause von Moderatorin Jasmin Wagner. Und alle freuen sich!

SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: „Die Marke ‚BUNTE‘ steht seit jeher für große VIP-Expertise und beste Insights in die Promi-Welt. Mit unserem neuen VIP-News-Format ‚BUNTE – live‘ geben wir den aktuellsten Promi-Storys ein exklusives Zuhause in #VollesHaus. Mit dem Start Anfang 2023 können die Zuschauer*innen dann täglich, live und direkt in die Welt ihrer Stars eintauchen. Wir sind begeistert, dass wir mit ‚BUNTE – live‘ das erste und bekannteste deutsche People Magazine zu SAT.1 holen.“