Der langjährige Nachrichtensprecher und Redakteur des WDR, Charly Wagner, ist am 7. Mai im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Köln verstorben. Wir zeigen in stillem Gedenken die Gay Edition der „Klassiker des Herrenwitzes“ aus der Harald Schmidt Show.

Charly Wagner ging bereits im Jahr 2004 nach 39 Jahren beim WDR in den Ruhestand und nutzte seine Märchenonkelstimme nur noch hobbymäßig für die politisch inkorrekte Schmidt-Rubrik „Klassiker des Herrenwitzes“. Ruhe in Frieden.