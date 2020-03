Comedy Central ❤ neue Moderatorin

× Erweitern Bild: Comedy Central Comedy Central Roast Battle Nina Queer

Nina Queer

Es ist Nina Queer! Jeden Freitag ist Lady Q als Moderatorin von ROAST BATTLE an der Seite von Maximilian „Maxi“ Ronald Alfons Gstettenbauer zu sehen.

Ab 23 Uhr wird die Wahlberlinerin nun immer freitags auf Comedy Central „Prominente“ wie Micaela Schäfer, Willi Herren und Nico Schwanz in gewohnt frecher Weise in die Mangel nehmen.

Nina Queer

Im April wird es dann noch wilder, denn dann legt Nina Queer hinter den Kulissen los, am 3. und 10. April heißt es: „Mit Ninchen behind the scenes“ ...

Los geht es diesen Freitag mit zwei Roast Battles (hierbei treten zwei VIPS oder Comedians im Wettkampf gegeneinander an, um ihr Gegenüber zu demütigen), zuerst Osan Yaran & Andre Herrmann, dann folgen Micaela Schäfer & Melanie Müller.

