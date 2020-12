ComingOut: Jannik Schümann zeigt seinen Liebsten

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. In Zeiten von Instagram erreichen sie binnen Stunden die ganze Welt. So auch jenes Gesagte, das dieses Bild von Schauspieler Jannik Schümann mit dem Yoga-Lehrer Felix Kruck hinausschreit: Tatsächlich Liebe.

Die beiden Männer teilten das Bild gestern zeitgleich auf ihren Instagram-Profilen.

Obwohl beide kein Wort zu dem Bild verlieren, kommt die Botschaft an: Über 100.000 Likes erhielt das Posting bereits. In den Kommentaren sammelt sich das Who’s Who der queeren Entertainment-Branche von Jochen Schropp und Clemens Schick über Hollywoodtramp, Julian F. M. Stoeckel bis Riccardo Simonetti, aber auch der Straight Allys wie Johannes Strate von Revolverheld, Ben Münchow und Kostja Ullmann.

Jannik Schümann wurde 1992 in Hamburg geboren und spielte in Serien wie Großstadtrevier und Bella Block und Alarm für Cobra 11 aber auch Filmen wie Die Mitte der Welt und High Society. Im letzten Jahr wurde er einem queeren Publikum durch seine Rolle als Sanitätsoffizier und Bruder der Medizinstudentin Anni Waldhausen, Otto Marquardt im Historiendrama Charité bekannter, in der er sich in den Chirurgie-Pfleger Martin Schelling verliebt.

#ausGründen

Schauspieler Kostja Ullmann kennt das Geschmachte seiner männlichen Fans, das Jannik Schümann nun noch mehr als bisher bevorsteht, nur zu gut. Er geht gelassen mit Vermutungen um, wie dieser, die auf seine Glückwünsche an Jannik Schümann folgte.