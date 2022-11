Daddy bekommt einen Stern!

× Erweitern Foto: Ausschnitt CD-Cover „Billy Porter Presents: the Soul of Richard Rodgers“ Billy Porter

Billy Porter

Hollywood ehrt queeren Stern: Billy Porter. Die mutige Aktivist*in freut sich auf Social Media: „Daddy's getting a star on the Hollywood #WalkOfFame!“

Wundert euch nicht, eigentlich definiert sich Sänger*in, Regisseur*in, Schauspieler*in, Komponist*in, Dramatiker*in, HIV-Aktivist*in Mode-Ikone Billy Porter NICHT als Daddy. Bei diesem letzten Posting auf Facebook schon. Am 1. Dezember soll es um 11:30 Uhr Ortszeit so weit sein, they bekommt einen Stern in Hollywood (6201 Hollywood Boulevard beim Pantages Theatre, East Town).

Ausgezeichnet wird they für beste Leitungen im Bereich „Live Performance/Live Theatre“. In der Tat vereint Billy Porter viele Talente. They wurde am 21. September 1969 geboren, bekannt wurde Billy unter anderem durch die Serie „American Horror Story“ mit dem Musical „Kinky Boots“ sowie die Komödie „Like a Boss“ und die Voguing-Serie „Pose“. Wir gratulieren zum Stern auf dem „Hollywood Walk of Fame“. www.walkoffame.com