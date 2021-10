„Prince Charming“-Paar-Interview

×

„Maurice, ich bin verliebt in dich und ich kann mir eine Zukunft mit dir vorstellen!“ Mit diesen Worten entschied sich Prince Kim (31) im emotionalen Finale der dritten Staffel von „Prince Charming“ für den 22-jährigen Maurice, auch Mo genannt. Im von Lola Weippert moderierten Wiedersehen bestätigen die beiden nun, dass sie noch immer ein glückliches Paar sind! „Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir uns seit der Rückkehr jedes Wochenende gesehen haben mit Ausnahme vom ersten. Wir sind durch Höhen und ganz tiefe Tiefen gegangen, in denen wir auch schon gesagt haben: ‚Nee, das ist es nicht.‘ Aber wir haben uns durchgebissen und es hat sich gelohnt”, erklärt Kim in der Wiedersehensshow, die seit heute (19.10.) auf TVNOW online ist.

Die Ausstrahlung der Staffel sei für Kim noch einmal eine emotionale Reise gewesen, die seine Beziehung zu Mo zugleich auch strapaziert habe. „Das macht natürlich etwas mit der Partnerschaft. Weil Mo vor Augen geführt wird, was ich da für Schabernack getrieben habe”, sagt Kim. Mo betont, dass „Prince Charming“ für ihn nun Geschichte sei und er sich auf die Beziehung konzentrieren wolle. „Ich bin jetzt froh, hier zu sitzen, die Achterbahnfahrt ist beendet - und jetzt gibt es die große Liebe.” Wie die beiden diese Liebe die letzten Monate geheim halten konnten, wann ihr „Magic Moment“ war und wie sie sich ihre Zukunft vorstellen, erzählen Kim und Mo im ersten gemeinsamen Paar-Interview:

Welches war Euer Magic Moment bei „Prince Charming“?

Kim: Rückblickend betrachtet, gibt es einige Momente, die in positiver Erinnerung geblieben sind. Um es aber genau zu benennen, ist es das Übernachtungsdate mit Mo gewesen. Ich vermute, dass diese Verbindung sonst nie so extrem zustande gekommen wäre.

Maurice: Es gab viele schöne und unvergessliche Momente. Aber neben dem Finale war das Übernachtungsdate mein Magic Moment.

Was war Euer schönstes Date in der Show?

Kim: Definitiv das Finaldate! Von einer actionreichen Quadtour bis zum romantischen Sonnenuntergang im Townhouse hatte dieses Date alles zu bieten.

Maurice: Unser Finaldate war PERFEKT.

Kim, Du hast Maurice nach Eurem Übernachtungsdate als einzigem der Männer einen Herz-Stein geschenkt. Wie kam es dazu?

Kim: Dieser Stein hat es irgendwie in meine Villa geschafft und eigentlich war es nur eine kitschige Geste, die sich dann aber als unser „Ding“ etabliert hat.

Bei einigen Fans galt Maurice als einer der Favoriten. Wie habt Ihr es geschafft, Eure Liebe dennoch so lange geheim zu halten?

Kim: Es war nicht immer ganz einfach und wir sind auch ein paar Mal an unsere Grenzen gekommen. Es ist so ein schmaler Grat aus Versuchung und Vernunft, aber ich bin froh und auch stolz, dass wir es gemeistert haben und den Zuschauer:innen nicht die Spannung genommen haben. Ab jetzt ist nichts mehr geheim und wir können endlich auch öffentlich zueinanderstehen.

Maurice: Gute Frage! Jetzt nach fünf Monaten blicke ich auf eine spannende und unvergessliche Zeit zurück und bin unfassbar stolz, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich nun auf unsere Freiheit, auf unbeschwerte Jahre und dass wir unsere Liebe nicht mehr verstecken müssen, sondern offen zeigen und auch öffentlich zueinanderstehen dürfen.

Wie hat sich seit der Veröffentlichung der Folgen Euer Alltag verändert? Werdet Ihr häufig in der Öffentlichkeit erkannt?

Kim: In Bremen hält es sich tatsächlich in Grenzen und ich werde nicht oft erkannt. In größeren Städten wie Hamburg oder Köln ist es schon etwas anderes. Die Leute sind aber durchweg nett und super charmant. Bis heute verstehe ich den „Rummel“ um meine Person aber nicht. Ich bin immer noch der nette Kerl von Nebenan :-)

Maurice: Ich bin immer noch der lockere und entspannte Mo wie vor der Ausstrahlung. Klar, wird man hier und da mal erkannt, ich empfinde das Ganze aber super positiv und angenehm - ich freue mich über das positive Feedback!

Wie sind Eure Zukunftspläne?

Kim: Erstmal genießen wir das UNS und eine unbeschwerte Zeit. Dennoch planen wir auch, wie es demnächst weitergehen soll. Die Distanz ist bei zwei Fulltime-Jobs schon ein Störfaktor, der definitiv nicht sein muss.

Maurice: Wir schmieden aktuell Pläne für unsere gemeinsame Zukunft und freuen uns auf das, was kommt.

