💋 Das Geheimnis Amandas prächtiger Lippen

Amanda Lepore

Wir werden hier nicht behaupten, dass Amanda Lepore nur durch viel Wasser, Schlaf und Sport zu ihrem ikonischen Aussehen gekommen ist. Aber wir können dir verraten, womit die US-Diva ihre Lippen so prachtvoll inszeniert.

Mit ihrem eigenen Make-up! Besonders stolz ist die prominente Queen auf ihren Lippenstift „Classic Hollywood“, es sei der „einzige Lippenstift, den man braucht“, um sich so in Szene zu setzen wie einst die legendären Film-Ikonen aus der großen Zeit des Kinos des 20. Jahrhunderts. Etwas über 30 Euro kostet der Lippenstift, ein Schnäppchen für Amanda-Verhältnisse. Das edle – überschaubare – Sortiment gibt es auf ihrer Homepage im Shop: amandalepore.com

Foto: amandalepore.net Amanda Lepore Amanda Lepore in Kunst von FJ Baur

„Glamour war für mich immer eine Flucht. Als ich ein Kind war, wurde meine Mutter ins Krankenhaus eingeliefert, sie war schizophren. Wenn sie krank war, machte sie weder Haare noch Make-up, und sie sah einfach schrecklich aus. Aber wenn sie Medikamente bekam und glücklich war, ging sie in den Schönheitssalon und trug Make-up.“

Ãœber Miss Lepore

Amanda Lepore ist die weltweit wohl bekannteste Transsexuelle. Und zugleich ein lebendes Kunstobjekt! Die am 5. Dezember 1967 in New Jersey Geborene arbeitete schon mit bekannten Künstlern wie David LaChapelle, Cazwell, FJ Baur und Pierre et Gilles zusammen, singt, moderiert und kreiert neuerdings Lippenstifte. Chapeau!Â