Désirée Nick in Villingen-Schwenningen

× Erweitern Fotos: M. Rädel Désirée Nick, Schwarzwald

Foto: @capitol.lichtspieltheater

„Es gibt viel zu lachen, die spitze Zunge ist im Gepäck!“ Mit diesen Worten kündigt sich die Berliner Künstlerin Désirée Nick auf Social Media im wunderschönen Schwarzwald an.

Gelesen wird am Mittwoch aus ihren 15 bisher erschienenen Büchern: „Das schaffst du nur ohne Ghostwriter“, so Frau Nick.

„Natürlich gibt es auch ein Meet and greet mit Signierstunde und Autogrammen! Also wir sehen uns in real reality! Get your ticket now“, freut sich Désirée Nick auf Instagram. Funfact: Mitte der 1990er spielte die populäre Autorin, Schauspielerin und Entertainerin bei einem Film von Rosa von Praunheim mit, „Neurosia“ war ihre erste Filmrolle.

12.10., Désirée Nick „Die spitzeste Zunge der Nation“, Capitol Lichtspieltheater in Villingen-Schwenningen, 20 Uhr