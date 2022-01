× Erweitern Foto: Vivi & Kate Werle, www.viviundkate.de Dominic und Sebastian: „Füreinander da sein“

Foto: Vivi & Kate Werle, www.viviundkate.de Dominic und Sebastian: „Füreinander da sein“

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Ein schöner Anlass, dir einmal dieses Kölner Paar vorzustellen, das auf Instagram seine über 50.000 Follower erfreut: Teamleiter & IT Fachmann Dominic und Süßwaren-Experte Sebastian.

Wie kamt ihr 2016 zusammen?

Foto: Vivi & Kate Werle, www.viviundkate.de Dominic und Sebastian: „Füreinander da sein“

Dominic: Im Mai 2016 hat Sebastian Langeweile gehabt und bei Facebook rumgeschaut und dort mich auf einer Bildverlinkung gesehen. Sebastian fand mein Lächeln toll und stupste mich bei Facebook an.

Sebastian: Da aber Dominic diese Anstupsfunktion nicht so gut findet, hat er mich einfach angeschrieben. Bis zum ersten Treffen dauerte es einige Wochen. Aber der Kontakt blieb weiterhin bestehen, via Chat. Dann haben wir uns zum Kölner CSD 2016 verabredet und die vier Tage zusammen verbracht. Dabei lernten wir uns kennen und verguckten uns schon ein wenig ineinander. Da wir aber aus zwei verschiedenen Städten kamen, Offenbach und Köln, war ein Treffen unter der Woche komplizierter. Aber jedes Wochenende haben wir uns dann getroffen. Ende Juli wurden wir bei einer Party von einer Freundin gefragt, ob wir jetzt zusammen seien.

Dominic: Darauf haben wir uns beide angeschaut und sind dann zusammengekommen. Aber das erste „Ich liebe dich“ gab es dann an unseren Lieblingsferienort Sitges im Oktober 2016.

Was macht für euch eine glückliche Beziehung aus?

Sebastian: Reden, wirklich sehr viel miteinander reden. Aber auch füreinander da sein. Auch wenn man selber mal zu kurz dabei kommt. Wir haben in den letzten Jahren relativ viele Schicksalsschläge erlebt. Sei es der Tod der Großeltern, der Tod des Vaters, Jobverluste, Krankheiten oder auch die Pandemie. Wir haben immer zusammengehalten, uns getröstet, miteinander gesprochen, uns kleine Aufmerksamkeiten gemacht, sei es nur ein Überraschungsei aus dem Supermarkt.

Dominic: Wir haben aneinander gedacht und immer wieder miteinander offen geredet. In allen Situationen haben wir zusammen die besten Lösungen gesucht. Aber wir haben auch viel gelacht, viel erlebt und einfach das Zusammensein genossen. Jeder hat seine eigenen Hobbys, die der Partner akzeptiert und gerne unterstützt. Klar geht man sich auch mal auf die Nerven, aber auch da gehen wir respektvoll miteinander um. Wir würden mal sagen, das sind die besten Tipps für eine tolle Beziehung.

Ist einer von euch dominanter?

Sebastian: Sagen wir es mal so. Dominic kann manchmal sehr impulsiv sein und sagt offen, was er denkt. Einige Menschen können damit nicht immer umgehen.

Dominic: Sebastian delegiert manchmal ganz gerne, damit einfach mal alles vorangeht. Beide sind wir dominant, aber auch weich im Kern.

Foto: Vivi & Kate Werle, www.viviundkate.de Dominic und Sebastian: „Füreinander da sein“

Wie definiert ihr Treue?

Sebastian: Also Treue ist das, was uns ausmacht. Wir leben monogam, und so soll es auch bleiben. Das, was wir haben, sei es körperlich, geistig oder rein sexuell gesehen, reicht uns komplett aus und wir sind zu 101 % damit zufrieden.

Dominic: Treue ist aber auch mehr. Die Treue, offen zueinander zu sein. Auch das lieben wir an uns.

Lebt ihr zusammen?

Dominic: Wir leben seit 2017 zusammen in Köln mit unserer Hündin Amy. Am Anfang lebte Sebastian ja in Offenbach, wir hatten es so geregelt, dass sobald einer von uns eine tolle Wohnung findet, wir auch in dieser Stadt zusammenziehen werden.

Sebastian: Ein Glück, dass Dominic eine Wohnung mit Garten in der Kölner Innenstadt gefunden hat.

Worauf freut ihr euch gerade?

Dominic: Wir freuen uns auf viele Dinge in diesem Jahr. Sei es wieder Urlaub in Sitges oder kleine Unternehmungen, die geplant sind. Aber worauf wir uns am meisten freuen und vorbereiten, ist unsere Hochzeit im Oktober 2022. Hier sind wir bereits am Planen und freuen uns einfach, das Jahr gemeinsam als Paar zu verbringen und als Ehemänner zu beenden.

Wie überrascht ihr euch am Valentinstag?

Sebastian: Also Überraschungen gibt es keine großen. Wir unternehmen lieber was. Dieses Jahr haben wir einen Besuch im Kölner Zoo geplant. Sebastian hat dort Patentiere, hundert Blattschneideameisen. Jepp, ihr habt richtig gelesen, es sind Ameisen. Aber das Highlight wird sein, dass wir es auch wieder zusammen machen werden. Für uns ist jeder Tag Valentinstag.

*Interview: Michael Rädel

www.instagram.com/cgn_gaycouple