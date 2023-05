Dragqueens in Arenen – Vanessa Vanjie Mateo

× Erweitern Foto: Marco Ovando Vanessa Vanjie Mateo

Wer hätte das noch in den 1990ern gedacht, dass es Dragqueens einmal auf die allergrößten Bühnen schaffen würden? Wunderbar, die Zeit ist reif dafür. Der graue elfte Monat des Jahres wird glitzernd-schrill, die „RuPaul's Drag Race – Werq The World Tour“ kommt nach Deutschland. Am 3. November ist es in Hamburg, am 4. November in Köln und am 5. November in Berlin so weit: die Bunten übernehmen die Macht. Angekündigt werden glamouröse Sterne wie Jaida Essence Hall, Angeria Paris VanMicheals, Aquaria, Bosco, Daya Betty, Kandy Muse, Rosé und Ginger Minj. Wir chatteten mit Vanessa Vanjie Mateo.

Du reist um die ganze Welt. Welches Land gefällt dir am besten? Schwer zu sagen. Ich liebe alle Länder aus unterschiedlichen Gründen. Aber im Moment möchte ich zurück nach Japan – und dieses Mal meine Mutter mitbringen! Ich ging dort mit zwei anderen Drag-Race-Puppen zu einer Show namens Opulence. Da muss ich wieder hin!

Welche Stadt in Deutschland gefällt dir hier am besten? Ich liebe jeden Halt, den wir machen, um Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Also ich habe Berlin auf der Tour geliebt! Wir können hier alle zusammen als Gruppe etwas machen und es ist normalerweise eine unserer größeren Shows!

Eure Show ist wirklich glamourös. Woher kommt die Inspiration? Ich und ein Team von Freunden erfinden die Geschichte und erwecken sie mithilfe von Kostümtänzern, Inszenierungen und Requisiten zum Leben.

Welche Nummer machst du am liebsten? Alles Energiegeladene mit Gags! Ich zehre von der Reaktion des Publikums.

*Interview: Michael Rädel

3. – 5.11., „RuPaul's Drag Race – Werq The World Tour 2023“, Barclay Arena Hamburg, LANXESS arena Köln, Mercedes-Benz Arena Berlin, www.eventim.de