Ein heimliches Idol: Richard Chamberlain ist tot

Die Schauspielwelt und auch die queere Community trauern um Richard Chamberlain. Der US-amerikanische Schauspieler, der als charismatischer Pater Ralph de Bricassart in „Die Dornenvögel” und als junger Arzt in „Dr. Kildare” weltberühmt wurde, ist im Alter von 90 Jahren auf Hawaii verstorben. Wie das Branchenblatt „Variety” berichtete, erlag er den Komplikationen eines Schlaganfalls.

Foto: Frederick M. Brown / Getty Images / AFP US-149093669 Richard Chamberlain

Chamberlain wurde in den frühen 60er Jahren durch „Dr. Kildare” über Nacht zum Star und galt jahrzehntelang als Frauenschwarm – eine öffentliche Persona, die lange im Kontrast zu seiner privaten Identität stand. Für seine Rollen in „Die Dornenvögel”, „Dr. Kildare” und „Shogun” wurde er mit insgesamt drei Golden Globes ausgezeichnet und feierte auch am Theater, etwa am Broadway in „My Fair Lady”, große Erfolge.

Für viele in der LGBTIQ*-Community ist Chamberlains Geschichte besonders relevant wegen seines späten Coming-Outs. Erst 2003, im Alter von 69 Jahren, sprach er in seinen Memoiren „Shattered Love” offen über seine Homosexualität. Er beschrieb den Druck und die Angst, die ihn jahrzehntelang davon abgehalten hatten, seine Wahrheit zu leben – aus Sorge, seine Karriere in einem damals noch deutlich homophoberen Hollywood zu gefährden.

Seinen langjährigen Partner, Martin Rabbett, lernte er am Set des Films „Quatermain II – Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt” kennen. Ihre Beziehung hielt über viele Jahre. *ck/AFP/OUT.com