Ellen DeGeneres – ihr Stern sinkt

Bis vor etwa 12 Monaten war die Welt von Ellen DeGeneres noch in Ordnung. Sie galt als einer der beliebtesten Stars Hollywoods, ihre Talkshow hatte traumhafte Einschaltquoten und die A-Promis der Traumfabrik standen Schlange, um bei ihr auf der Talk-Couch Platz nehmen zu dürfen. Doch dann wendete sich das Blatt plötzlich und das sonnige „Be kind“-Image von DeGeneres bekam erste Risse.

Zunächst ging die niederländische Beauty-Vloggerin Nikkie de Jager aka NikkieTutorials mit der Aussage an die Öffentlichkeit, sie habe sich bei ihrem Gastauftritt in der Show alles andere als willkommen gefühlt. Wenig später behauptete der Comedian Kevin T. Porter auf Twitter, Ellen sei „einer der gemeinsten Menschen, die es gibt“ und forderte seine Follower auf, ihm die schlimmsten Geschichten zu schicken, die sie über die Talkshow-Ikone gehört hätten. Am Ende kamen mehr als 2000 Storys zusammen. Unter anderem soll sie versucht haben, eine Kellnerin wegen eines abgebrochenen Fingernagels feuern zu lassen. Außerdem verlange sie wegen ihrer „empfindlichen Nase“ von jedem, der ihr Büro betrete, dass er zuvor einen Minzkaugummi kaue. Und wenn sie der Meinung sei, man rieche schlecht, müsse man sofort nach Hause, um zu duschen.

Konnte man solche Aussagen anfangs noch als Kommentare neidischer Hater abtun, erscheinen sie seit dem BuzzFeed-Bericht über das „vergiftete Arbeitsumfeld“ bei der Ellen DeGeneres Show in einem anderen Licht. Laut des Berichts herrsche hinter den Kulissen eine Atmosphäre der Angst. Sexuelle Übergriffe und rassistische Kommentare seien an der Tagesordnung, Mitarbeiter seien entlassen worden, weil sie sich krank gemeldet, sich wegen Beerdigungen frei genommen oder am Set Fleisch gegessen hätten.

Hauptverantwortlich für die Misere seien drei Produzenten der Show, die nach einer Untersuchung durch Warner Bros. ihren Hut nehmen mussten. Ellen selbst soll mit den Machenschaften der drei Herren zwar nicht direkt etwas zu tun haben, doch werfen ihr viele ehemalige und aktuelle Mitarbeiter vor, nichts dagegen getan und das Verhalten der Produzenten sogar gebilligt zu haben.

Folge des Skandals sind sinkenden Einschaltquoten und ein deutlicher Rückgang der Werbeeinnahmen. Auch das Interesse der Hollywood-Elite ist merklich abgekühlt. Angeblich sucht man händeringend nach Gästen und muss immer öfter auf Vertreter der B- und C-Prominenz zurückgreifen. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, dass öffentlich darüber spekuliert wird, ob und wann die Ellen DeGeneres Show gecancelt wird. Ellen selbst soll ebenfalls mit dem Gedanken spielen, die Show aufzugeben. Da sie jedoch die Rechte an der Sendung besitzt und die Produktionsfirma Telepictures den wertvollen Sendeplatz nicht verlieren will, wird uns die Show wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Denn ein möglicher Nachfolger – James Corden ist angeblich im Gespräch – müsste die Sendung komplett umbauen. Ein anderes Szenario wäre, dass Ellens Talkshow durch die Kelly Clarkson Show ersetzt wird.

Als wären all diese schlechten Nachrichten nicht schon genug, brachen Diebe im letzten Sommer in Ellens Villa in Montecito ein – während sie und ihre Ehefrau Portia De Rossi im Haus waren! Trotzdem blieb der Einbruch zunächst unbemerkt und es kam niemand zu Schaden. Die Diebe konnten jedoch mit fetter Beute entkommen. Ihr Augenmerk lag vor allem auf der Uhrensammlung von DeGeneres. Diese gilt als eine der krassesten in ganz Hollywood und umfasst vor allem Vintage-Klassiker von Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet oder Omega. Eine kurze Recherche auf Online-Marktplätzen wie Chrono24 zeigt, dass Ellens Uhren im Wert allesamt weit jenseits der 20.000-EUR-Marke liegen. Viele besonders rare Stücke kosten sogar Summen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich.

Wie dem auch sei, weder der Verlust der Uhren noch der mögliche Verlust ihrer Show werden Ellen DeGeneres in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Immerhin besitzt sie noch eine eigene Produktionsfirma namens A Very Good Production sowie die Lifestylemarke ED Ellen DeGeneres. Zudem ist sie im Immobiliengeschäft aktiv und besitzt mehrere Anwesen in und um Los Angeles. Eines davon – eine 930 Quadratmeter große Villa in Beverly Hills, die sie 2019 von Maroon 5-Frontmann Adam Levine erstanden hat – steht gerade für knapp 50 Millionen Euro zum Verkauf. Größere Sorgen muss man sich um Ellen also eher nicht machen. *in Zusammenarbeit mit René Herold