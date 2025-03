Er wurde nur 45

× Erweitern Foto: @romanmercury_ Roman Mercury Dem Brasilianer folgten über 400.000 Fans auf Social Media

Am Samstag verstarb Tim Kruger (wir berichteten), jetzt müssen wir leider schon den nächsten Todesfall in der Welt der Vollerotik vermelden: Roman Mercury. Unter anderem sein Darstellerkollege Greg Dixxon machte seinen Tod vor einigen Tagen öffentlich und teilte folgende berührende Worte:

„Mit tiefer Trauer teilen wir die herzzerreißende Nachricht vom Tod von @romanmercury_. Roman verließ uns unerwartet und hinterließ ein Erbe aus Leidenschaft, Talent und Freundlichkeit, das das Leben so vieler Menschen auf der ganzen Welt berührt hat. Wir wissen, wie sehr seine Fans, Freunde und Angehörigen ihn bewunderten. Als Creator und Schauspieler werden seine Energie und sein Geist für immer weiterleben. Obwohl seine Zeit bei uns viel zu kurz war, wird seine Wirkung niemals verblassen. (...) Roman, du wirst uns immer fehlen, aber nie vergessen!“

Roman Mercury wurde am 23. Juni 1979 in Sao Paulo, Brasilien geboren und machte in den USA als Pornodarsteller für unter anderem Raging Stallion und Men at Play sowie als queerer Aktivist Karriere – unter anderem für die PrEP. Er verstarb am 27. Februar, seine Asche soll – gemäß dem Wunsch seiner Familie – im Ozean verstreut werden.

